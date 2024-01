Gute Nachrichten bei United Energy!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Energy bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,79 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 35 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der derzeit bei 11 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" erzielte United Energy eine Rendite von 22,36 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hingegen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,33 Prozent, während United Energy mit 28,69 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Aktuell bietet die Aktie von United Energy eine Dividendenrendite von 0 %, was 8,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach schneidet die Dividendenpolitik des Unternehmens schlechter ab und erhält die Bewertung "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie von United Energy werden untersucht. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält United Energy somit einen neutralen Wert.