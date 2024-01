Gute Nachrichten bei US Foods!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Us Foods in den sozialen Medien, was zu einem negativen Sentiment bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Beitragsfrequenz deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht und auch die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu dem negativen Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Us Foods mit einer Rendite von 28,7 Prozent deutlich darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,47 Prozent, wobei Us Foods mit 35,17 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Us Foods mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,78 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Us Foods-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, mit einer Mehrheit von "Gut" und "Neutral" Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Us Foods, und das Kursziel der Analysten liegt bei 45 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten als "Gut".