Gute Nachrichten bei TripAdvisor!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Tripadvisor zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf diese Kriterien. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tripadvisor derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,67 USD, womit der Kurs der Aktie (26,52 USD) um +50,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 21,48 USD, was einer Abweichung von +23,46 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Tripadvisor einen Wert von 18,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten für Tripadvisor 2 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tripadvisor vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -22,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20,5 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

