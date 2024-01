Gute Nachrichten bei Trigon Metals!

Die technische Analyse zeigt, dass die Trigon Metals-Aktie gute Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen liegt jeweils bei 0,2 CAD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,235 CAD deutlich darüber liegt, was eine Abweichung von +17,5 Prozent darstellt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,2 CAD zeigt eine Abweichung von +17,5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Trigon Metals also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Trigon Metals-Aktie einen Wert von 25 für den RSI7 und 41,46 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird also auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Trigon Metals, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Trigon Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 80,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +91,09 Prozent im Branchenvergleich für Trigon Metals. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 91,09 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.