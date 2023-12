Gute Nachrichten bei Travere Therapeutics!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Travere Therapeutics-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 70,1 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Travere Therapeutics überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Travere Therapeutics diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Travere Therapeutics also eine "Gut"-Bewertung gestützt auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Travere Therapeutics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Kurzfristig hingegen wird die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30,13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von 264,71 Prozent erzielen könnte. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.

