Gute Nachrichten bei Toyota!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Toyota Motor liegt bei 31,47 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 25,5 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien besitzt Toyota Motor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,18, was unter dem Branchendurchschnitt von 13 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf fundamentalen Kriterien ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Toyota Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 85 Prozent erzielt hat, was 63,99 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite sogar um 44,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Toyota Motor bei 3429 JPY betrachtet und weist eine Entfernung von +37,38 Prozent vom GD200 (2495,93 JPY) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 2899,63 JPY, was einem Abstand von +18,26 Prozent entspricht. Somit wird auch auf Grundlage der technischen Analyse der Kurs der Toyota Motor-Aktie als "Gut" bewertet.