Gute Nachrichten bei The Social Chain!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Social Chain-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 28,63 an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Social Chain-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Social Chain bei 1,1 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0463 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -95,79 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,02 EUR, sodass die Aktie mit einem Abstand von +131,5 Prozent ein "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Social Chain derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,98 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Social Chain-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.