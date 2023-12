Gute Nachrichten bei Tharisa!

Die Diskussionen über Tharisa in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Tharisa bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Tharisa aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,88, was einem Abstand von 92 Prozent zum Branchen-KGV von 36,53 entspricht. Auf dieser Grundlage empfiehlt die Redaktion die Aktie als "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Tharisa-Aktie abgegeben, von denen 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 150 GBP, was ein Aufwärtspotential von 123,88 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (67 GBP) bedeutet. Somit erhält Tharisa auch in diesem Punkt der Analyse eine "Gut"-Empfehlung.

Mit einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent liegt Tharisa nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Investments durch die Redaktion.