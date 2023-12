Gute Nachrichten bei Telling Telecommunication!

Telling Telecommunication hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 20,51 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +3,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 11,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, und zwar um 8,67 Prozent. Diese überdurchschnittlichen Leistungen haben zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Telling Telecommunication mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 109,02 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den sozialen Medien eine Verschlechterung der Stimmung in den letzten vier Wochen beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 10,99 CNH um +11,69 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 10,99 CNH eine Abweichung von +10,12 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Telling Telecommunication-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis ein "Gut"-Rating.