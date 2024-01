Gute Nachrichten bei Telefonica!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Telefonica haben wir eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen und bewerten dies als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Gesamtergebnis führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Telefonica von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Obwohl überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, wurden auch 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 3,694 EUR um -3,04 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Telefonica-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Telefonica aktuell mit einem Wert von 24,77 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse eine "Gut"-Einstufung für die Telefonica-Aktie.