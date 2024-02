Gute Nachrichten bei Tag Oil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tag Oil beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 50 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Tag Oil aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tag Oil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,55 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,48 CAD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -12,73 Prozent, was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,4 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+20 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Tag Oil-Aktie auf dieser Grundlage somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tag Oil-Aktie beträgt aktuell 7, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,63, was bedeutet, dass Tag Oil weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tag Oil damit ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Tag Oil eine Performance von -48,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,97 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -50,58 Prozent im Branchenvergleich für Tag Oil bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,97 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Tag Oil 50,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Tag Oil in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.