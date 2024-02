Gute Nachrichten bei Symphony!

Die Finanznachrichten zeigen, dass die Dividendenrendite für die Symphony-Aktie bei 5,25 Prozent liegt, was nur 0,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Symphony-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 28,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Symphony-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Kapitalmärkte-Branche hat die Symphony-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,66 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,32 Prozent für Symphony. Im Finanzsektor lag die Rendite bei -5,54 Prozent, wobei Symphony 14,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist die Symphony-Aktie aus Sicht der Analysten unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,91 liegt sie 11 Prozent unter dem Branchen-KGV von 30,22. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.