Gute Nachrichten bei Swire Pacific (B)!

Weitere Suchergebnisse zu "Swire Pacific B":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Swire Pacific in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Swire Pacific liegt bei 4,63, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird.

Bei der Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Swire Pacific derzeit als "Gut" angesehen wird. Der GD200 verläuft bei 56,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 62,65 HKD liegt, was einer Abweichung von +10,3 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 52,9 HKD zeigt eine Abweichung von +18,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.