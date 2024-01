Gute Nachrichten bei Swedbank!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Swedbank basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Swedbank in den sozialen Medien überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Swedbank wurde als mittelmäßig eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch einen negativen Trend, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung der Stimmung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Swedbank liegt bei 48,79, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wurde mit 29,91 bewertet, was auf eine gute Einschätzung auf diesem Niveau hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass Swedbank derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 187,22 SEK, während der Kurs der Aktie bei 203,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +8,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +6,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.