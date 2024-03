Gute Nachrichten bei Supernus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Supernus wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Supernus weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Supernus in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von 22,93 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie 26,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Supernus haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Supernus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,51 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ein KGV von 134,69 aufweisen.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Supernus, wobei die technische Analyse und das Sentiment positiv ausfallen, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie die fundamentale Bewertung eher negativ sind.