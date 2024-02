Gute Nachrichten bei Stryker!

Der Aktienkurs von Stryker hat im letzten Jahr eine Rendite von 23,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Überperformance von 29,34 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 3,44 Prozent, und Stryker liegt aktuell 20,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Stryker-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Stryker, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -12,95 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Stryker derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stryker-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 18, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 24,66. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Stryker eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat und von Analysten positiv bewertet wird. Allerdings schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus und der RSI deutet auf eine Überverkaufssituation hin.