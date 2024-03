Gute Nachrichten bei StoneCo!

Die Aktie von Stoneco wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 23,24 um 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen", der bei 62,9 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,11 Punkte, was bedeutet, dass die Stoneco-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,43 eine "Neutral"-Bewertung für Stoneco.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 101,18 Prozent erzielt, was 94,15 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite von Stoneco sogar 90,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,87 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 17,26 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 17,25 USD nah am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Stoneco führt.

Zusammenfassend erhält Stoneco auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse ein "Gut"-Rating.