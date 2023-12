Gute Nachrichten bei Steven Madden!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Steven Madden-Aktie bei 43,13 USD liegt, was einer Entfernung von +26,04 Prozent vom GD200 (34,22 USD) entspricht. Dies deutet darauf hin, dass sich ein "Gut"-Signal ergibt. Auch der GD50, der den mittleren Kurswert der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 36,6 USD über dem aktuellen Kurs. Der Abstand beträgt hier +17,84 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Zusammenfassend kann der Kurs der Steven Madden-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Steven Madden in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Steven Madden derzeit bei 2,16 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet dies einen geringeren Ertrag um 600,01 Prozentpunkte. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Wenn man den Aktienkurs von Steven Madden mit anderen Unternehmen der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche vergleicht, ergibt sich eine Performance von 33,2 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um 0,93 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,27 Prozent im Branchenvergleich für Steven Madden bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -0,26 Prozent, wobei Steven Madden um 33,46 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.