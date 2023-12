Gute Nachrichten bei Stadio Holdings!

Die technische Analyse zeigt, dass die Stadio-Aktie derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,22 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,234 EUR) um +6,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,23 EUR, was einer Abweichung von +1,74 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 4 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,51, was darauf hinweist, dass die Stadio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Stadio.

Die Dividendenrendite für Stadio beträgt 2 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (2,18) für diese Aktie liegt. Daher erhält Stadio eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stadio. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.