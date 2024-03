Gute Nachrichten bei Sparkew ZealandADR!

Die neuseeländische Telekommunikationsfirma Spark New Zealand hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,55 % angekündigt. Dies liegt um 0,51 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,04 % und führt zur Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstleistungssektor liegt Spark New Zealand mit einer Rendite von 6,81 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -2 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index für die Spark New Zealand-Aktie ergibt einen Wert von 70 für den RSI7 (sieben Tage) und 68,13 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Spark New Zealand wurde in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Aufgrund der überwiegend positiven Themen rund um den Wert und der positiven Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.