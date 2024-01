Gute Nachrichten bei Skechers USA!

Die technische Analyse von Skechers Usa zeigt positive Trends in Bezug auf trendfolgende Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 51,66 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 62,34 USD liegt, was einer Abweichung von +20,67 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 55,23 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt, jedoch nur um 12,87 Prozent. Insgesamt erhält Skechers Usa somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch positive Signale für Skechers Usa. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 68, was auf ein neutrales Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch, dass Skechers Usa überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt sich Skechers Usa ebenfalls positiv, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,23, das 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich bei Skechers Usa keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend erhält Skechers Usa auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Fundamentalanalyse und des Sentiments insgesamt positive Bewertungen und kann daher als eine vielversprechende Investmentmöglichkeit betrachtet werden.