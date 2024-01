Gute Nachrichten bei Sixt VZ!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 16, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 34,71 weniger volatil und weist darauf hin, dass Sixt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Gut"-Rating für Sixt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 102,08 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (100,1 EUR) eine Abweichung von -1,94 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 90,29 EUR im Vergleich zum letzten Schlusskurs, der darüber liegt (+10,86 Prozent), so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Sixt somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sixt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,14 auf, was 80 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (25,5). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Sixt festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sixt daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

