Gute Nachrichten bei Siemens!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral. Für die Siemens-Aktie wird ein RSI von 5,03 angegeben, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursentwicklung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 9,5 und wird ebenfalls als „Gut“ bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für die Siemens-Aktie eine positive Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie von 163,86 EUR als „Gut“ eingestuft, da er um 13,05 Prozent über dem GD200 (144,94 EUR) liegt. Der GD50, der die Kursentwicklung über 50 Tage betrachtet, liegt bei 139,66 EUR, was einem Abstand von +17,33 Prozent entspricht und ebenfalls als „Gut“ eingestuft wird. Somit wird der Aktienkurs der Siemens insgesamt als positiv bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 3,15 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Siemens-Aktie eine „Neutral“-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer „Gut“-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.