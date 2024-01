Gute Nachrichten bei Shinerate!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Shine Justice in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Shine Justice wurde in etwa normalem Umfang diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Shine Justice stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne jedoch besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shine Justice. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse der Shine Justice-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,7 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,765 AUD liegt, was einer Abweichung von +9,29 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Die gleiche Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen führt zu einem ähnlichen Ergebnis, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Insgesamt wird die Shine Justice-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Shine Justice aktuell mit einem Wert von 20 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Gut"-Einstufung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Shinerate-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Shinerate jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shinerate-Analyse.

Shinerate: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...