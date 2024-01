Gute Nachrichten bei Sherritt!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sherritt ist laut den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führte.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Sherritt eine Performance von -42,11 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche einem deutlichen Rückgang von -31,09 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance von Sherritt um 31,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Unterperformance, die in dieser Kategorie zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sherritt beträgt 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Sherritt-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 125,81 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zusammenfassend erhält Sherritt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse in diesem Abschnitt.