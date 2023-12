Gute Nachrichten bei ShawCor!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shawcor ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Analysteneinschätzungen zu Shawcor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,67 CAD, was eine 9,87-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs bedeuten würde. Daher erhält die Shawcor-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Shawcor auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu kurzfristigen Kursrücksetzern führen könnte. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Shawcor-Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Shawcor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,62 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 67,59. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Empfehlung erhält.