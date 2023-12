Gute Nachrichten bei Shanxi Lu'an Environmental Energy Development!

Die technische Analyse der Shanxi Lu'an Environmental Energy Development zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 19,03 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 22,61 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +18,81 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 20,03 CNH, was einer Distanz von +12,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 47,74 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt bei 25,5, was darauf hindeutet, dass die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls eine Bewertung von "Gut", da eine starke Aktivität gemessen wurde und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung identifiziert wurden.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Shanxi Lu'an Environmental Energy Development positive Signale aufweist und daher eine gute Bewertung erhält.