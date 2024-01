Gute Nachrichten bei Shanxi Guoxin Energy!

Der Aktienkurs von Shanxi Guoxin Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,15 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Shanxi Guoxin Energy mit einer Rendite von 13,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen positiv auf Shanxi Guoxin Energy ausgewirkt haben. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Shanxi Guoxin Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanxi Guoxin Energy-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 13 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shanxi Guoxin Energy ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Monaten ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanxi Guoxin Energy-Aktie ein "Gut"-Rating.