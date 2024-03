Gute Nachrichten bei Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial!

Der Aktienkurs von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 116,52 Prozent erzielt, was mehr als 136 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die durchschnittlich eine Rendite von -18,98 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen ebenfalls deutlich darüber mit 135,5 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse hat der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 HKD gelegen. Der letzte Schlusskurs von 0,247 HKD weicht somit um +45,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,2 HKD über dem gleitenden Durchschnitt um +23,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, daher wird für diesen Faktor eine Einschätzung als "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial als "Neutral"-Wert bewertet.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 28,74 insgesamt 45 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 52,32 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".