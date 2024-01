Gute Nachrichten bei Shanghai Fengyuzhu Exhibition!

Die technische Analyse der Shanghai Fengyuzhu Culture And-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,77 CNH liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 14,38 CNH, was einem Unterschied von +4,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 12,92 CNH, was über dem letzten Schlusskurs (+11,3 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI der Shanghai Fengyuzhu Culture And-Aktie aktuell bei 41,47 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war ebenfalls überwiegend positiv, mit verstärkten Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dessen wird das Anleger-Sentiment als "Gut" eingeschätzt.