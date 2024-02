Gute Nachrichten bei SenesTech!

Die Senestech-Aktie wird derzeit mit -84,43 Prozent Abstand vom GD200 (7 USD) als "Schlecht"-Signal eingestuft, basierend auf der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,95 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der Abstand beträgt hier +14,74 Prozent. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Senestech. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Senestech deutet jedoch auf eine steigende Aufmerksamkeit hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Senestech derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 2,52%. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Senestech von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung, basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen.