Gute Nachrichten bei Sekisui Plastics!

In den vergangenen vier Wochen wurden bei Sekisui Kasei keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, und es gab weder positive noch negative Ausschläge im Anleger-Sentiment, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Sekisui Kasei derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 445,4 JPY, was einer 12,26%igen Überquerung des Kurses der Aktie (500 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 473,62 JPY führt zu einer Bewertung als "Gut".

Auch der Relative Strength-Index führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut", basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Bewertung der Aktie, obwohl das Anleger-Sentiment und die Kommunikationsfrequenz neutral sind.