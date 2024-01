Gute Nachrichten bei Sangetsu!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachten wir nun Sangetsu anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sangetsu-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 22,22) und erhält deshalb auch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Sangetsu eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Die Diskussionen über Sangetsu in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sangetsu bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist Sangetsu derzeit ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 2662,03 JPY, und der Aktienkurs (3125 JPY) liegt um +17,39 Prozent über diesem Trendsignal, was zu der Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2889,26 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von +8,16 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sangetsu in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sangetsu wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Neutral"-Bewertung.