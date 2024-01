Gute Nachrichten bei Safran!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Safran-Aktie zeigt einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,41, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Safran basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Safran in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsbranche zu einer Outperformance von +21,83 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor hat Safran eine Überperformance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Safran-Aktie beträgt 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Safran eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Safran derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um +11,44 Prozent über dem GD200 liegt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +3,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Safran-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.

