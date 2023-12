Gute Nachrichten bei SPIE!

Weitere Suchergebnisse zu "Spie":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spie-Aktie liegt bei 25,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, weshalb die Einschätzung in dieser Kategorie als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Spie-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb die Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Neutral" ausfällt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Spie-Aktie mit 28,3 EUR derzeit um +5,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,76 Prozent, wodurch die Einstufung für diesen Zeitraum als "Neutral" erfolgt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung für die Spie-Aktie.