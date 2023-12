Gute Nachrichten bei Ryanair!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Im Falle von Ryanair zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Ryanair beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,705 EUR lag, was einem Unterschied von +17,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (15,97 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 16,44 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+13,78 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ryanair also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich positive Meinungen und Einschätzungen zu Ryanair. Die Anlegerstimmung wird als "Gut" bewertet, da in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden und sieben Handelssignale auf ein positives Bild hinweisen.

Zusammenfassend ist die Aktie von Ryanair aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.