Gute Nachrichten bei Royal Bank of Canada!

Die Royal Bank Of Canada-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 125,56 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 135,07 CAD, was einem Unterschied von +7,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 132,74 CAD, was einem Anstieg von +1,76 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Royal Bank Of Canada also für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Royal Bank Of Canada eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, wodurch die Stimmungsanalyse zu einer "Gut"-Einschätzung für Royal Bank Of Canada führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale generiert, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite beträgt 4,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,32 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Royal Bank Of Canada eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Royal Bank Of Canada daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.