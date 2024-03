Gute Nachrichten bei Rolls Royce!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rolls-Royce herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rolls-Royce überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Rolls-Royce überverkauft ist (Wert: 18,72), und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rolls-Royce eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rolls-Royce. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rolls-Royce bei 56,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 66 Prozent liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 164,75 auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.