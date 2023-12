Gute Nachrichten bei Roche!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Roche liegt bei 11,48, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation mit einer Bewertung als "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 3,85 Prozent liegt Roche 1,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Arzneimittelbranche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment, weshalb die Redaktion sie als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Roche-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 262,69 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 253,7 CHF weicht um -3,42 Prozent hiervon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (242,39 CHF) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,67 Prozent Abweichung) liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Roche im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,65 Prozent erzielt, was 29,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Arzneimittelbranche liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,29 Prozent, wobei die Roche aktuell 31,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.