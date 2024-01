Gute Nachrichten bei Roblox Registered (A)!

Die technische Analyse der Roblox-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 45,72 USD mit einer Entfernung von +23,07 Prozent vom GD200 (37,15 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 38,68 USD, was einem Abstand von +18,2 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Roblox-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von Analysten wird die Roblox-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für das Roblox-Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 38,8 USD, was einem Abwärtspotential von -15,14 Prozent entspricht und somit einer "Schlecht"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Roblox eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Roblox-Aktie liegt bei 40,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 27,11 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Roblox-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere negative Themen rund um Roblox diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".