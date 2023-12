Gute Nachrichten bei Rivian Automotive Registered (A)!

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Rivian Automotive in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der letzten zwei Wochen zeigt, dass negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rivian Automotive derzeit bei 18,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,59 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +29,05 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von +29,47 Prozent positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Rivian Automotive-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 11 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 26,57 Prozent hin, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Rivian Automotive in allen Bereichen eine positive Bewertung.