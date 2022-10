Gute Nachrichten bei Pure Storage!

An der Heimatbörse New York notiert Pure Storage per 14.10.2022, 10:56 Uhr bei 26.46 USD. Pure Storage zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Pure Storage haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pure Storage im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pure Storage. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pure Storage-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pure Storage vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 48,15 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,46 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pure Storage eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pure Storage beläuft sich mittlerweile auf 28,39 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 26,46 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,8 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,9 USD. Somit ist die Aktie mit -8,44 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

Pure Storage kaufen, halten oder verkaufen?

