Gute Nachrichten bei Plains GP!

Die Analystenmeinungen zur Plains Gp sind gemischt, mit 2 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 17 USD, was auf einen voraussichtlichen Anstieg des Aktienkurses um 6,92 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenmeinungen.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Plains Gp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,91 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,9 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Plains Gp ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Plains Gp als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 35,58 insgesamt 14 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

