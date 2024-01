Gute Nachrichten bei Petroleo Brasileiro - Petrobras!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 25,28 insgesamt 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", der 28,55 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen zur Aktie von Petroleo Brasileiro. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine Verschlechterung des Bildes hin. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,96 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,6 EUR liegt nahe diesem Wert und wird daher neutral bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral eingestuft, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Petroleo Brasileiro somit als neutral bewertet, basierend auf der fundamentalen Analyse, Anlegerstimmung, Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien und technischer Analyse.