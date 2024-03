Gute Nachrichten bei Oncolytics Biotech!

Die Analyse der Aktie von Oncolytics Biotech zeigt interessante Ergebnisse in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was wiederum zu einer schlechten Bewertung führt.

Von insgesamt einem Analystenrating in den letzten zwölf Monaten für die Aktie von Oncolytics Biotech sind alle Bewertungen positiv, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 552,17 Prozent steigen. Somit erhält Oncolytics Biotech von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Oncolytics Biotech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche und von 26,07 Prozent im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor gezeigt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.