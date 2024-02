Gute Nachrichten bei On Holding!

Die On-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 29,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 31,74 USD liegt, was einer Abweichung von +8,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 28,35 USD liegt mit einem Schlusskurs von 31,74 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für die On-Aktie zeigen, dass von insgesamt 9 Analystenbewertungen 7 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft werden. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 34,14 USD, was eine potenzielle Steigerung um 7,58 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für On eine mittlere Diskussionsintensität und eine eher stabile Rate der Stimmungsänderung festgestellt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die On-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für die On-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre On Holding-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich On Holding jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen On Holding-Analyse.

