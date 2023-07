Gute Nachrichten bei Old Republic!

Old Republic weist am 10.07.2023, 19:02 Uhr einen Kurs von 25.27 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Schaden- und Unfallversicherung" geführt.

Die Aussichten für Old Republic haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Old Republic wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Old Republic vor. Das Kursziel für die Aktie der Old Republic liegt im Mittel wiederum bei 28 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 25,01 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Old Republic insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Old Republic liegt bei einem Wert von 8,96. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 39,97) unter dem Durschschnitt (ca. 78 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Old Republic damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Old Republic hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,95 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.27%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,32 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.