Gute Nachrichten bei Occidental Petroleum!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Occidental Petroleum beträgt derzeit 16,51 und liegt damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aufgrund dieses Faktors erhält Occidental Petroleum eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Occidental Petroleum in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was von unserer Redaktion bei der Auswertung der Kommentare festgestellt wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität für die Aktie von Occidental Petroleum. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung für diesen Faktor führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal eine gute, 3 Mal eine neutrale und 0 Mal eine schlechte Einschätzung für Occidental Petroleum abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 9,6 Prozent und ein mittleres Kursziel von 70,75 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.