Gute Nachrichten bei ON24!

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten ihre Einschätzung für die On-Aktie abgegeben, wobei sie sie einmal als gut und einmal als neutral bewertet haben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs der Aktie bei 8,04 USD analysiert und erwarten eine Entwicklung von 11,94 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 9 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der On-Aktie liegt bei 34,02, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher mit "Neutral" bewertet wird. Somit wird die On-Aktie insgesamt für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 8,04 USD lag, was einem Unterschied von +6,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7,56 USD entspricht. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,98 USD (+15,19 Prozent) führt zu einer "Gut"-Bewertung für die On-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der On-Aktie wird ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um On in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu dieser positiven Bewertung führt.