Gute Nachrichten bei Nvidia!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nvidia-Aktie derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 400,8 USD, während der Aktienkurs bei 488,3 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +21,83 Prozent über dem GD200 verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 462,84 USD, was einer Abweichung von +5,5 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,57 Punkten, was bedeutet, dass Nvidia weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Nvidia-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Nvidia derzeit eine Rendite von 0,04 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 %. Diese Differenz von 2,15 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

